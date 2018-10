Slovenska zdravilišča med krompirjevimi počitnicami dobro zasedena

Ljubljana, 27. oktobra - Slovenska zdravilišča bodo prihodnji teden, ko imajo šolarji in dijaki krompirjeve počitnice, dobro zasedena. Zmogljivosti v termah so zasedene med 80- in 100-odstotno, ponekod v teh dneh polnijo še zadnje sobe. Večina bo slovenskih gostov, med tujimi pa prednjačijo Avstrijci, Italijani, Hrvati, Nemci, Srbi, Hrvati in Rusi.