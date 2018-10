V dobrodelni akciji Drobtinica zbrali skupaj 79.206 evrov

Ljubljana, 26. oktobra - V Rdečem križu Slovenije so zaključili letošnjo akcijo Drobtinica. Območna združenja so skupaj zbrala 79.206 evrov. Poleg zbrane finančne pomoči, ki jo bodo deležni socialno ogroženi osnovnošolci, pa je akcija pripomogla k povezovanju, spodbujanju prostovoljstva ter krepitvi medsebojne pomoči in solidarnosti, so zapisali.