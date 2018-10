Japonska in Kitajska ob obisku Abeja krepita gospodarsko sodelovanje

Peking, 26. oktobra - Japonski in kitajski premier Shinzo Abe in Li Keqiang sta se danes v Pekingu zavezala okrepitvi odnosov med državama in gospodarskega sodelovanja v času trgovinske vojne med Kitajsko in ZDA. Gospodarstveniki obeh držav so medtem ob robu obiska Abeja podpisali dogovore v vrednosti 2,6 milijarde ameriških dolarjev.