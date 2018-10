Marko Sosič za STA: Zahodna samozavest mora biti neskončno šibka, da nas je drugih tako strah

pogovarjala se je Alenka Vesenjak

Ljubljana, 28. oktobra - Pisatelj Marko Sosič v novem romanu Kruh, prah, ki je izšel pri založbi Goga, s protagonistom opravi potovanje v Bosno in Hercegovino, da bi se soočil s krivdo. Njegova rodbina v času vojne ni pomagala sorodnikom, a bi jim lahko. To so osnovni oprimki veliko širših vprašanj, ki jih mojstrsko, mestoma lirično, a brez patetike, razgrinja Sosič.