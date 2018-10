Danes bo znan dobitnik Jenkove nagrade

Mavčiče, 26. oktobra - V Gasilskem domu Mavčiče bodo danes razglasili dobitnico oziroma dobitnika Jenkove nagrade. V oži izbor za nagrado, ki jo Društvo slovenskih pisateljev (DSP) podeljuje za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let, so se uvrstile zbirke Esada Babačića, Jureta Jakoba, Maje Miloševič, Ane Pepelnik, Toneta Škrjanca in Nataše Velikonja.