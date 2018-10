Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 27. oktobra - Pri KUD Police Dubove je izšel roman Anne Bolave z naslovom V temo, pri Mladinski knjigi deli Nobelovca Gabriela Garcie Marqueza - zbirko kratke proze Dvanajst potohodnikov ter osvežen prevod kultnega dela Sto let samote, pri Škucu pa so v zbirki Lambda izdali kratkoprozno zbirko bosanske avtorice Lejle Kalamujić, naslovljene Kličite me Esteban.