Policija zaradi močnih sunkov vetra voznike poziva k previdnosti

Kranj, 24. oktobra - Kranjski policisti zaradi zelo vetrovnega vremena in močnih sunkov vetra voznike opominjajo, naj bodo previdni, naj prilagodijo hitrost vožnje, vzdržujejo zadostno varnostno razdaljo in se izogibajo prehitevanju. Pri tem naj vozniki upoštevajo tudi, da močan sunek vetra vozilo lahko tudi prestavi, so sporočili s kranjske policijske uprave.