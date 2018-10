Z evropskim denarjem do sodobne interpretacije poti Sv. Martina

Maribor, 27. oktobra - Partnerji iz Madžarske, Italije, Hrvaške in Slovenije so junija lani začeli z evropsko financiranim projektom New Pilgrim Age, s katerim želijo z namenom promocije evropskih vrednot, solidarnosti in gostoljubnosti ohraniti ter s sodobnimi interpretativnimi orodji oživiti kulturno dediščino, povezano z evropsko romarsko potjo Sv. Martina.