Jubilejni 20. festival Slowind bo tudi zadnji

Ljubljana, 24. oktobra - Med 6. in 20. novembrom bo v Slovenski filharmoniji potekala jubilejna 20. izdaja Festivala Slowind, ki pa bo po besedah organizatorjev tudi zadnja. Pod umetniško vodstvo se podpisuje skladateljica Nina Šenk, ki si je letošnjo izdajo zamislila "kot veliko praznovanje in zahvalo pihalnemu kvintetu Slowind za snovanje festivala in vse dosežke".