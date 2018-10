Tudi newyorške borze uvodoma pod gladino

New York, 23. oktobra - Indeksi na newyorških borzah se v začetku današnjega trgovanja spustili pod gladino. Ko poroča francoska tiskovna agencija AFP, so vlagatelji sledili razpoloženju čez v Aziji in Evropi, zaskrbljeni pa so predvsem zaradi geopolitičnih napetosti. V središču se je zaradi smrti novinarja Džamala Hašodžija znašla Savdska Arabija.