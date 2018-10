Lotrič odprl prvi meroslovni park v Sloveniji

Železniki, 23. oktobra - Skupina Lotrič Metrology je danes v Železnikih odprla prvi meroslovni park v državi, v katerem so predstavljene različne merilne naprave. Kot je izpostavil generalni direktor in ustanovitelj skupine Marko Lotrič, je park odgovor na četrto industrijsko revolucijo, ki zahteva digitalizacijo merilnih naprav in postopkov.