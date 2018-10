Odpoklic igrače 6 netopirjev v mreži

Ljubljana, 23. oktobra - Distributer TEDi Betriebs je obvestil Zdravstveni inšpektorat RS, da je iz prodaje odpoklical igračo 6 netopirjev v mreži. Pri testiranju so ugotovili povečano vsebnost ftalatov (DBP in DIBP), kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.

Serijska oznaka izdelka je 64736003081000000150. Igrača je bila naprodaj od 21. junija do 18. oktobra letos. Distributer kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so sporočili iz inšpektorata.