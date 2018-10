Cerar: Umor Hašodžija ne sme ostati brez mednarodnih sankcij in ukrepov

Ljubljana, 23. oktobra - Umor savdskega novinarja Džamala Hašodžija predstavlja nezaslišano kršitev človekovih pravic, zoper to mora Slovenija jasno nastopiti in to je naredila s podporo skupni izjavi Nemčije in Francije, je danes dejal zunanji minister Miro Cerar, ki poudarja, da dejanje ne sme ostati brez mednarodnih sankcij.