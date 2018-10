Deja vu: Ronaldo na Old Traffordu

Manchester, 23. oktobra - Nogometna javnost z nestrpnostjo pričakuje enega izmed spektaklov letošnjega dela lige prvakov, drevišnji derbi med Manchester Unitedom in Juventusom. Cristiano Ronaldo se prvič vrača na Old Trafford, potem ko je postal član Juventusa. Na klopi domačinov bo sedel The Special One, portugalski rojak Jose Mourinho.