Pri Mladinski knjigi mladinska dela za različne okuse

Ljubljana, 23. oktobra - Pri Mladinski knjigi so predstavili dela Vinka Möderndorferja, Janje Vidmar in irske avtorice Sarah Crossan iz zbirke Odisej. V ospredju Möderndorferjevega romana Jaz sem Andrej je najstnik in njegovo iskanje ljubezni, Janja Vidmar se je v Črni Vrani družbeno odgovorno lotila migracijske tematike, prevodno delo Zavetje vode pa je roman v verzih.