Olimpijska prvaka Northug in Johaugova v karanteni zaradi norovirusa

Merano, 23. oktobra - Še pred začetkom svetovnega pokala v smučarskih tekih iz norveškega tabora prihajajo alarmantne informacije o bolezni, kateri sta podlegla tudi največja asa, nekdanja olimpijska prvaka Petter Northug in Therese Johaug. Člani norveške ekipe, ki so trenutno na pripravah v Val Senalesu v Italiji, so v karanteni v hotelu zaradi okužbe z norovirusom.