Indeks na Ljubljanski borzi sredi dneva ob pol odstotka

Ljubljana, 23. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja izgubil 0,54 odstotka vrednosti. Med blue chipi prve kotacije največjo rast beležijo Intereuropine delnice, ki so se podražile za več kot 25 odstotkov. Najprometnejše so bile Krkine in Petrolove delnice, s katerimi so vlagatelji skupaj opravili več kot 400.000 evrov prometa.