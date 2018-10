Evropske borze začele s padci

Frankfurt/Pariz/London, 23. oktobra - Trgovalni dan na evropskih borzah se je začel s padci. Vlagatelji so se osredotočili na geopolitične napetosti; od sporov ZDA z Rusijo in Savdsko Arabijo do trgovinskih vojn in italijanskega proračunskega spopada z EU. Osrednji indeksi v območju z evrom izgubljajo več kot odstotek.