Georgeu Sorosu na dom poslali paket bombo

Albany, 23. oktobra - V poštnem nabiralniku ameriškega milijarderja in filantropa madžarskega rodu Georga Sorosa v Bedfordu v okrožju Westchester v zvezni državi New York so v ponedeljek našli paket bombo, ki so jo kasneje strokovnjaki deaktivirali. V času incidenta Sorosa ni bilo doma, je poročal New York Times.