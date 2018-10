Reformacija kot spomin in povabilo k razmisleku o temeljnih vrednotah slovenstva

piše Jasmina Vodeb Baša

Ljubljana, 27. oktobra - Reformacija, od katere je minilo že več kot pol tisočletja, je v slovenskem prostoru poskrbela za prevetritev družbenih in verskih razmer. Trubar in njemu podobni uporniki so rušili ustaljeni socialni in politični red. Dali so nam kulturno in narodno samozavest ter orodje za spremembe in razvoj, meni predsednik društva Primož Trubar Matjaž Gruden.