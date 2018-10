Znanstveniki prvič odkrili mikroplastiko pri človeku

Dunaj, 23. oktobra - Avstrijski znanstveniki so v vzorcih človeškega blata prvič odkrili mikroplastiko, so danes sporočili z univerze za medicino na Dunaju in avstrijskega okoljskega ministrstva. Delce plastike so našli v vzorcih vseh osmih udeležencev pilotne študije, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.