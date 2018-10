Pahor z vodji poslanskih skupin SDS in LMŠ o kandidatih za ustavnega sodnika

Ljubljana, 23. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor bo danes z vodji dveh največjih poslanskih skupin začel posvetovanja glede možnih kandidatov za novega ustavnega sodnika. Prijavljena sta Andraž Teršek in Boštjan Pintar. Za zdaj so v LMŠ, SD in SNS, ki imajo skupaj 28 glasov, napovedali podporo Teršku, v drugih poslanskih skupinah pa še molčijo.