Na Kitajskem v torek odprtje najdaljšega morskega mostu na svetu

Hongkong, 22. oktobra - Na Kitajskem bodo v torek odprli najdaljši morski most na svetu, ki povezuje posebni upravni območji Hongkong in Macao. Odprtja 55 kilometrov dolgega mostu se bo udeležil tudi kitajski predsednik Xi Jinping. Projekt je zaradi visokih stroškov in zamud pri gradnji deležen številnih kritik.