Jabolko navdiha kirurgoma Ahčanu in Didanoviču za novo metodo popolne rekonstrukcije nosu

Ljubljana, 22. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači vročil priznanje Jabolko navdiha kirurgoma Urošu Ahčanu in Vojku Didanoviču za inovativno metodo popolne rekonstrukcije nosu, s katero so v ljubljanskem kliničnem centru postavili nov mejnik v obrazni rekonstrukcijski kirurgiji, so sporočili iz predsedniškega urada.