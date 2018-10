Za digitalno transformacijo potreben predvsem razvoj kompetenc

Brdo pri Kranju, 22. oktobra - Za uspešno digitalno transformacijo slovenskih podjetij in družbe so potrebni konkretni koraki, pri čemer mora vsak akter prevzeti svoj del odgovornosti. Ključen je predvsem dvig kompetenc, so se strinjali udeleženci dvodnevne mednarodne konference Razvoj kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij, ki se je začela danes na Brdu pri Kranju.