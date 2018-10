Tampa z rekordnim številom strelov do nove zmage

New York, 22. oktobra - Hokejisti Tampe so v severnoameriški profesionalni hokejski ligi še na peti zaporedni tekmi osvojili vsaj točko. Tokrat so s 6:3 premagali Chicago, pri tem so na gol tekmecev sprožili kar 55 strelov, kar je klubski rekord. V drugi tretjini so streljali kar 33-krat, toliko poskusov doslej v eni tretjini ni zbrala niti ena ekipa v zgodovini NHL.