Tri leta po požaru v Mercatorjevi hladilnici obtožba za izvajalca vročih del

Ljubljana, 22. oktobra - Dobra tri leta po uničujočem požaru v Mercatorjevi hladilnici v Zalogu je sodna preiskava končana, tožilstvo pa je kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu obtožilo podjetje izvajalca vročih del Ceko IN in njegovega direktorja Cirila Cerarja. Obtožnica še ni pravnomočna, poročata Delo in Slovenske novice.