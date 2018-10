V ljubljanski Drami krstna uprizoritev Filipčičevega Diracovega akorda

Ljubljana, 24. oktobra - Na Levem odru SNG Drama Ljubljana bodo drevi krstno uprizorili avtorski projekt režiserja Mateja Filipčiča Diracov akord. V Drami so predstavo pospremili z napotki za gledanje: "To ni potovanje. Je le serija stanj. Ki niso ne tu ne tam, temveč nekje vmes, tam, kjer se dih prelamlja." V predstavi igrajo Jožica Avbelj, Darja Zgonc in Boris Cavazza.