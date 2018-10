Ljubljanski maraton v številkah

Ljubljana, 23. oktobra - Do leta 2016 se je število udeležencev ljubljanskega maratona iz leta v leto povečevalo v vseh kategorijah, predlani in lani, ko je bilo v dveh dnevih 23.303 aktivnih udeležencev, pa je številka malenkost upadla. Več moških se odloča za tek na 42 in 21 kilometrov, med tekači na rekreativnih 10 kilometrov pa prevladujejo ženske.