Gospodarsko ministrstvo z razpisom za spodbujanje digitalizacije v podjetjih

Ljubljana, 5. oktobra - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v uradnem listu objavilo razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije v malih in srednje velikih podjetjih v obdobju med letoma 2019 in 2023. Na voljo je 2,6 milijona evrov, zadnji rok za oddajo vlog je 26. oktober.