Pred svetovnim dnevom dostojnega dela opozorila na kršitve delavskih pravic

Ljubljana, 5. oktobra - Sindikati pred nedeljskim svetovnim dnevom dostojnega dela opozarjajo na kršitve delavskih pravic, med drugim izpostavljajo tudi pojave poslovnih modelov, ki so pogosto na meji zakonitega in temeljijo na izkoriščanju delavcev. Letošnji svetovni dan dostojnega dela se bo sicer osredotočal na pravico do minimalne plače in višje plačilo za delo.