Špansko sodišče nekdanjemu šefu IMF Ratu potrdilo zaporno kazen

Madrid, 3. oktobra - Špansko vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo nekdanjega generalnega direktorja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Rodriga Rata in mu potrdilo štiri leta in pol zaporne kazni, ker naj bi v času svojega mandata na čelu dveh španskih bank vodil koruptiven sistem. Obsojen je bil februarja lani in po plačilu varščine na prostosti čakal na odločitev.