Tescov dobiček v prvi polovici leta upadel

London, 3. oktobra - Dobiček po davkih britanskega trgovca Tesco je v prvi polovici poslovnega leta, ki se je zaključila z avgustom, padel za 32 odstotkov in je znašal 426 milijonov funtov (479 milijonov evrov), so po poročanju AFP sporočili iz podjetja. Rezultat pripisujejo zmanjšanju števila dni obratovanja trgovin ob nedeljah in praznikih na Poljskem in Slovaškem.