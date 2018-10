V mesecu kibervarnosti izobraževanja za manjša podjetja in njihove zaposlene

Ljubljana, 2. oktobra - Oktober je evropski mesec kibervarnosti, Slovenija pa v kampanji sodeluje z nacionalnim programom ozaveščanja Varni na internetu, ki ga koordinira Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT. V okviru kampanje so pripravili izobraževalne vsebine za manjša podjetja in zaposlene, ki so vse pogosteje tarča spletnih kriminalcev.