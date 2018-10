V torek začenjajo z obnovo nadvoza Bertoki

V okviru obnove, ki jo bo izvedlo Cestno podjetje Koper, bodo obnovili celoten zgornji ustroj vozišča nadvoza in hidroizolacijo, cestišče bodo na novo preplastili in zarisali talno signalizacijo. Obnova mora biti končana do 15. oktobra, o sporočili z Mestne občine Koper.

V času obnove bo na tamkajšnjem območju veljal spremenjen prometni režim. Med drugim bo na nadvozu polovična zapora ceste, promet bo urejen izmenično enosmerno s semaforjem. Med obnovo je predvsem ob prometnih konicah pričakovati goščen promet z občasnimi zastoji, so sporočili s koprske občine.

Prenova nadvoza pomeni zadnji del prenove bertoške vpadnice. Poleti je sicer stekla tudi izgradnja srminskega vhoda, ki naj bi bil končan enkrat spomladi prihodnje leto in po katerem naj bi v prihodnje tekel velik del tovornega prometa proti Luki Koper.