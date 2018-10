Mediji v Sloveniji lani z dobičkom

Ljubljana, 1. oktobra - Mediji v Sloveniji so lani po več zaporednih letih izgube poslovali pozitivno - imeli so štiri milijone evrov skupnega čistega dobička, potem ko so predlani beležili 13 milijonov evrov izgube. Prihodke od prodaje so zvišali za pet odstotkov na 447 milijonov evrov, je na podlagi podatkov Ajpesa danes objavil Marketing magazin.