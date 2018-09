DUTB ob polletju povečala dobiček

Ljubljana, 28. septembra - DUTB je v prvem polletju ustvarila 20,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 19 odstotkov več kot v prvi polovici lanskega leta. K temu so prispevali dobičkonosni portfelji in nižji stroški, pri čemer so se stroški financiranja skoraj razpolovili, stroški poslovanja pa bili nižji za 10 odstotkov.