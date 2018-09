Za boljše povezovanje v kmetijstvu in gozdarstvu 1,5 milijona evrov

Ljubljana, 28. septembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo prvi javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Za povezovanje teh proizvajalcev je na voljo 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.