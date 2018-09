EU in Kanada za skupno izvajanje pariškega podnebnega sporazuma

Bruselj, 27. septembra - Skupni odbor, ki deluje v okviru celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (Ceta), je v sredo v Montrealu sprejel priporočilo o podnebnih spremembah in pariškem sporazumu,, s katerim se EU in Kanada zavezujeta k okrepitvi sodelovanja za izvajanje pariškega sporazuma in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.