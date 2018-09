Letos slabša letina strnih žit

Ljubljana, 27. septembra - V Sloveniji je bilo letos pridelanih 127.000 ton ali za 13 odstotkov manj krušnih strnih žit (pšenice, pire in rži) kot lani. Manj je bilo pridelanih tudi krmnih strnih žit (ječmena, ovsa in tritikale), in sicer za osem odstotkov, skupno 115.000 ton. Letina koruze pa bo po prvih napovedih dobra, je sporočil državni statistični urad.