Nagrade podjetjem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov

Ljubljana, 26. septembra - Državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Breda Božnik je danes ob robu vsakoletnega izobraževalnega srečanja Reha v Portorožu podelila nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Nagrajena so podjetja Centernorma, Eurobox, Dobrovita in Želva.