Manager leta je Boštjan Gorjup iz BSH Hišni aparati

Portorož, 27. septembra - Manager leta 2018 je postal Boštjan Gorjup, direktor podjetja BSH Hišni aparati. Je menedžer, ki v ospredje postavlja cilj biti prvi po odličnosti in ne po velikosti, ter že vrsto let prispeva k razvoju v Savinjski regiji in k pozicioniranju Slovenije kot odličnega okolja za raziskave in razvoj, je utemeljil upravni odbor Združenja Manager.