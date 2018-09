V Portorožu se na rednem letnem kongresu zbirajo menedžerji

Portorož, 27. septembra - V Portorožu se bodo danes na Managerskem kongresu zbrali gospodarstveniki, ki bodo obravnavali aktualne vsebine iz sveta menedžmenta. Letos so ga naslovili Sodelovanje - gorivo uspeha. Razglasili bodo tudi menedžerja leta - letos je to direktor družbe BSH Hišni aparati Nazarje Boštjan Gorjup - in podelili priznanje Vključi.vse.