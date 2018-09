Frankfurt/London/Pariz, 25. septembra - Indeksi na vodilnih evropskih borzah so se obarvali zeleno. Vlagatelji želijo nadoknaditi izgubljeno minuli teden, a so predvidni zaradi trgovinskih napetosti med Kitajsko in ZDA. Upajo, da bo ameriška centralna banka vnovič povečala ključno obrestno mero.