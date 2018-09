Amazonova asistentka Alexa bo opravljala vedno več nalog

Seattle, 22. septembra - Ameriški spletni velikan Amazon namerava svojo digitalno asistentko Alexo vključiti v številne elektronske naprave, s katerimi se srečujemo v vsakodnevnem življenju, od avtomobila do kuhinjskih naprav. Več novih storitev in izboljšav so predstavili ta teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.