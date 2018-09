Evropske borze višje

London/Frankfurt/Pariz, 19. septembra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so se danes zvišali. Med vlagatelji je največ pozornosti še vedno usmerjene v trgovinsko vojno med ZDA in Kitajsko, vendar pa vlagatelji poudarjajo, da nove carine niso tako visoke, kot bi lahko bile. Nafta in evro sta se v primerjavi s torkom danes podražila.