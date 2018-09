Ljubljana, 19. septembra - Ministrstvo za javno upravo je danes v skladu z načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 objavilo javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij. Operaterji ga lahko izrazijo do 19. novembra. Dostop do interneta naj bi po načrtih omogočili 127.259 gospodinjstvom.