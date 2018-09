Zaposleni v Tik Kobarid napovedali opozorilno stavko

Kobarid, 19. septembra - Zaposleni v kobariškem proizvajalcu medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo Tik, že dlje časa nezadovoljni s plačami, so za petek napovedali opozorilno stavko. Stavkovne zahteve so enostavne: vsaj malo zvišati plače in izločiti nekatere dodatke iz osnovne plače, je za STA povedal sekretar posoškega odbora sindikata Skei Vojko Fon.