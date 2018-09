Geodetska podjetja v treh regijah nadaljujejo preverjanja podatkov na terenu

Ljubljana, 18. septembra - Predstavniki na javnem razpisu izbranih geodetskih podjetij bodo na območju koroške, savinjske in podravske regije do konca letošnjega leta opravljali pregled obstoječih podatkov na terenu in terenske izmere podatkov. Gre za projekt eProstor, ki bo zajel preverjanja podatkov po vsej državi in se je začel izvajati marca letos.