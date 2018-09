Biški Treves s serijsko proizvodnjo notranje izolacijske opreme za vozila Jaguar

Trebnje, 18. septembra - Podjetje Treves iz Biča v Občini Trebnje, ki je v večinski francoski lasti, je pripravilo slovesnost ob začetku serijske proizvodnje notranje izolacijske opreme za električna vozila Jaguar I-Pace. To bodo zagnali te dni, lani pa so začeli izdelovati tovrstne izdelke za športni terenec Jaguar E-Pace. Za naložbo so odšteli sedem milijonov evrov.